Башарова выгнали из спектакля после скандала с избиением жены

Российский актер и шоумен Марат Башаров лишился роли в спектакле «День сюрпризов», сообщают СМИ.

Его заменит Сергей Астахов, постановку «заморозили», у спектакля будет другое название.

«То, что Башарова изгнали из спектакля «День сюрпризов» – это очередной тревожный звоночек для него», – заявил источник StarHit.

По его словам, пока у Башарова есть работа, например, «в белорусском Витебске, куда еще, видимо, не дошли слухи о его рукоприкладстве, на днях он гастролировал с Анной Банщиковой со спектаклем «Любовь. Собак@.Точка.RU. Перезагрузка».

Напомним, также сообщалось о возможном уходе Башарова из «Битвы экстрасенсов».