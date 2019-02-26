В Роттердаме изъяли предназначенные властям КНДР 90 тыс. бутылок российской водки

Сотрудники нидерландской таможни изъяли 90 тыс. бутылок российской водки, которые, предположительно, предназначались лидеру КНДР Ким Чен Ыну и северокорейскому военному руководству, сообщает The Guardian.

При этом отмечается, что официального подтверждения по поводу адресата груза от таможенной службы Нидерландов не поступало, передает «Интерфакс».

Согласно данным издания, в порту Роттердама таможенники конфисковали 3 тыс. коробок российской водки «Столбовая». Груз должны были выгрузить в Китае. Алкогольная продукция была спрятана в фюзеляже самолета, который тоже должны были поставить в Китай. Сотрудники голландской таможни обнаружили водку на грузовом корабле, который принадлежал Китаю.

Согласно предварительному расследованию властей Нидерландов, конечной точкой для груза был Пхеньян.

Один из сотрудников таможенной службы Арно Коэй предположил, что контейнер «нарушает санкции против северокорейского режима».

«СБ ООН ввел санкции против Северной Кореи, и важно следить за их исполнением. Санкции, в частности, касаются импорта люксовых товаров, поэтому действия таможни по выгрузке контейнера были полностью оправданы», – прокомментировала изъятие бутылок министр торговли Нидерландов Сигрид Кааг.

В СМИ отмечалось, что таможенники обратили внимание на грузовой корабль из-за его «подозрительной активности по маршруту следования».