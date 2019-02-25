Московская биржа открылась ростом

Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи вырос 0,47% – до 1204,05 пункта, впервые с 13 февраля превысив 1200 пунктов, индекс Мосбиржи подрос на 0,24% и составил 2494,49 пункта.

Следует из данных Московской биржи.