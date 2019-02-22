Оскорбивший женщину после ДТП депутат Дзержинска уйдет в отставку

Зампредседателя Гордумы Дзержинска Нижегородской области, депутат Игорь Крашенинников сложил полномочия и уйдет в отставку после того, как оскорбил женщину в ходе конфликта из-за ДТП.

Соответствующее решение принято на заседании президиума регионального политсовета «Единой России», сообщает информационный портал Дзержинска.

Как сообщает сайт нижегородского отделения ЕР, скандальная видеозапись конфликта во дворе жилого дома с участием Крашенинникова стала предметом рассмотрения на заседании президиума регионального политсовета партии. Участники заседания выслушали позицию самого Крашенинникова, который принес извинения за произошедшее. Вместе с тем члены президиума сошлись во мнении, что такое поведение члена партии категорически неприемлемо, наносит репутационный ущерб партийной структуре и не снимает с участника конфликта ответственности за случившееся.

По результатам обсуждения принято решение о сложении Крашенинниковым полномочий члена местного политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Дзержинска и заместителя председателя городской думы.

«Со стороны своих товарищей по партии я был подвергнут жесткой критике, причем критике обоснованной. Я это осознаю и прекрасно понимаю, что никакие человеческие эмоции и мотивы не могут в ответе на хамство быть еще большим хамством. Это неприемлемо. Я приношу свои искренние извинения. Решение партии справедливое и заслуженное», – заявил по этому поводу Крашенинников.

Ранее секретарь НРО партии, депутат Государственной думы Денис Москвин уже назвал подобное поведение члена местного политсовета «Единой России» Дзержинска недопустимым и заявил, что случившееся требует соответствующей оценки и серьезных выводов.