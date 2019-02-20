В МИД оценили отношения России и США как близкие к тупиковым

Близкими к тупиковому состоянию назвал отношения Москвы и Вашингтона замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков.

«Безусловно, существуют направления если не тупиковые, то близкие к этому. К сожалению, отношения с США я бы отнес именно к данному разряду», – цитирует РИА «Новости» его интервью журналу «Международная жизнь».

«Однако это не означает, что мы не движемся с точки зрения развития собственной позиции и наполнения ее конкретикой и внесения предложений, которые, если получится, позволят выйти из нынешнего кризиса. На протяжении прошлого года и уже в текущем году мы передали американцам большие объемы конкретных идей и предложений о том, что и как, на наш взгляд, можно и нужно было бы делать», – добавил Рябков.

При этом дипломат считает, что предвоенного состояния между державами нет, несмотря на то, что «в отношении России ведется психологическая война, которая формирует определенный настрой и ментально раздвигает, в частности, границы допустимого».

Отвечая на вопрос, почему США после саммита в Хельсинки уклоняются от встреч на высшем уровне, Рябков заявил, что «находятся силы, пытающиеся любой контакт с российской стороной представить в качестве чего-то предосудительного», по сути, эти встречи срывающие».

«Там должны понять, что различного рода увязки, попытки продиктовать нам какие-то условия контрпродуктивны», – добавил Рябков.

Ранее в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что направленная против России политика США не соответствует их собственным интересам.