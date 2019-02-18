Путин включил Беглова в Совбез

Президент России Владимир Путин изменил состав Совета безопасности страны, включив туда врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, следует из указа главы государства.

«Внести в состав Совета Безопасности … изменение, включив в него в качестве члена Совета Безопасности Российской Федерации Беглова Александра – временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга», – сообщается в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Беглов назначен врио главы Петербурга осенью 2018 года.