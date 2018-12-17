Кира Майер задержана после «розыгрыша» в форме МВД и с голой грудью

В Москве задержана модель и блогер Instagram Кира Майер (Дарья Цветкова), она в форме МВД показывала прохожим голую грудь, сообщил источник в правоохранительных органах.

На днях в Сети было опубликовано видео, на котором Майер после разговора с прохожими, в том числе полицейскими, показывала им грудь, передает Агентство городских новостей «Москва».

Позднее Майер попросила прощения за свой «розыгрыш», передает РЕН ТВ.