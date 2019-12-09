МОК поддержал решение ВАДА по санкциям против России

Международный Олимпийский комитет поддержал решение ВАДА по санкциям против России.

«Представители олимпийского движения сегодня поддержали единогласное решение исполнительного комитета ВАДА, которое соответствует заявлению, сделанному исполкомом МОК и одобренному олимпийским саммитом», – сообщил МОК, передает ТАСС.

В понедельник исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Позднее в ВАДА сообщили, что российские футболисты смогут выступать на ЧМ-2022 только под нейтральным флагом.