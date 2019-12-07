Лукашенко рассказал о подготовке к встрече с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перед встречей с Владимиром Путиным в Сочи изучил информацию о российско-белорусских переговорах в СМИ и Telegram-каналах.

«Я сейчас смотрел телевидение, все каналы российские, пересмотрел другие, перечитал телеграмм-каналы, как многие сейчас. Все задаются вопросом в России, с чем Лукашенко едет, чего он приехал вообще», – сказал президент Белоруссии, передает ТАСС.

При этом он обратился к Путину и отметил, что Россия и Белоруссия немало сделали для интеграции в рамках Союзного государства. «Мы немало сделали, но мало говорим о том, что сделали. А надо было бы», – сказал Лукашенко.

Напомним, переговоры лидеров России и Белоруссии проходят в Сочи. Владимир Путин отметил значимость встречи именно в канун 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства.

А Лукашенко назвал условие интеграции Белоруссии с Россией. Также белорусский лидер пошутил по поводу диверсии Пескова.