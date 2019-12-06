СМИ Германии сообщили о начале расследования в отношении Петрова и Боширова

Генпрокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование в отношении фигурантов дела об отравлении Скрипалей – Александра Петрова и Руслана Боширова, сообщило издание Spiegel Online со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что следователи якобы обнаружили, что известные как Руслан Боширов и Александр Петров находились в Германии в 2014 году и провели три дня в окрестностях Франкфурта. Также стало известно, что дело получило кодовое название «Нови», передает ТАСС.

Между тем, генеральная прокуратура ФРГ отказалась комментировать эту информацию. «Генпрокуратура – за исключением отдельных случаев – не сообщает, вела ли она расследование в отношении определенного человека или занималась определенным делом», – сказал представитель пресс-службы ведомства.

Напомним, 4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. Лондон сразу же обвинил в отравлении Россию.

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