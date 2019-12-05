Новый глава дипломатии ЕС спутал восточную и северную Украину

Новый глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе выступления на совещании ОБСЕ в Братиславе по тематике украинского кризиса, говоря о восточной Украине, перепутал ее с северной.

Боррель поднял в своем выступлении вопрос украинского урегулирования и понадеялся, что саммит «нормандской четверки» принесет надежду на «ориентированный на результат диалог». Он также отметил, что корень конфликта остается.

«Суть конфликта остается – нарушение Россией международного права и принципов ОБСЕ путем незаконной аннексии Крыма и Севастополя и агрессии на северной Украине», – сказал Боррель в ходе трансляции из Братиславы, которую вела пресс-служба ЕК, сообщает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского перепутала Литву с Латвией.