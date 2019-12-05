Сенат Чехии проголосовал за появление «Дня памяти жертв вторжения» 1968 года

Сенат Чехии поддержал закон, согласно которому 21 августа объявляется Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками государств Варшавского договора, сообщают СМИ.

Документ принят обеими палатами парламента и теперь должен получить подпись главы государства, передает ТАСС со ссылкой на Чешское телевидение.

Напомним, законодательная инициатива стала реакцией на предложение российских депутатов-коммунистов признать ветеранами боевых действий участников ввода советских войск в Чехословакию в августе 1968 года.