Эксперт: Латвия действительно может ввести плату за общение на русском языке

Рижским властям усложнить жизнь «этим русским» проще, чем сделать что-то для народа, заявил газете ВЗГЛЯД член Штаба защиты русских школ в Латвии Дмитрий Прокопенко, комментируя предложение депутата Рижской думы ввести оплату за общение с латышами на русском языке.

Депутат Рижской думы Эва Мартужа предложила сделать общение с латышскими госслужащими и сотрудниками коммерческих компаний на русском языке платным, так как это равносильно найму переводчика.

«Инициатива вполне в духе времени. «Новая консервативная партия» (JKP), которую представляет госпожа Мартужа, уже мечтает о том, как, распустив Думу, перейдет из оппозиции в коалицию. И говорят они то, что понравится их вероятным избирателям», ­– говорит Прокопенко.

В связи с этим предложение платить за разговоры на русском действительно может быть принято во внимание и стать явью.

«Перспективы сейчас сложно оценить, но, если в результате выборов партия госпожи Мартужи станет в Риге властью, определенных гадостей для русских жителей города точно будет трудно избежать. Ведь сделать что-то во благо жителей всего города – дорого и сложно. А усложнить жизнь «этим русским» гораздо проще», – уточняет Прокопенко.

Ранее бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что страна не может наладить отношения с Россией, потому что у Риги нет собственной внешней политики. Сейчас она руководствуется мнением Евросоюза и США.