Бразильские СМИ удивились русской кухне

Бразильское издание Folha de Sao Paolo опубликовало материал об удивившей их русской кухне.

Журналистов издания удивило, что блюдо, известное как «русский салат», в России называется оливье, передает РИА «Новости». Также издание отметило необычный вариант приготовления бефстроганова без томатов и риса.

Мясо с грибами россияне тушат в сметане, ее часто используют в соусе для блюд, в том числе для пельменей, которые также могут подавать с бульоном. По мнению автора статьи, это блюдо можно сравнить с итальянскими каппеллетти.

Кроме того, издание отметило блины, которое сравнило с французскими крепами. «Главное правило одно – это блюдо нужно есть руками», – говорится в материале.

Также журналисту понравился медовик, в состав которого входит сметана. По мнению издания, это помогает сбалансировать сладость крема и меда.

В качестве типичных напитков автор указал газировку, напиток на основе сиропов и газированной воды.

В октябре британское издание Би-би-си опубликовало статью, в которой призвало не считать борщ русским национальным блюдом, намекая на то, что Москва «украла» славу этого супа у Украины.