Определены регионы с наибольшим числом участников полуфиналов конкурса «Лидеры России»

Взгляд
25 декабря, среда  |  Последнее обновление — 19:07  |  vz.ru
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Как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2»

Газпром может вернуть загрузку «Северного потока – 1» на полную мощностьФото: Patrick Pleul/Global Look Press
Газпром может необычным способом увеличить поставки газа в Европу в обход Украины и наперекор санкциям США, которые хотят поставлять в Европу свой СПГ. У России есть такая возможность, даже несмотря на приостановку строительства «Северного потока – 2». И опасения Украины, что она может потерять часть своего транзита в 2020 году, на этом фоне выглядят вовсе не беспочвенными.  Подробности...
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Русофобия не поможет Европе стереть из памяти роман с Гитлером

Посол Польши в Германии Юзеф Липски с Адольфом Гитлером в январе 1936-гоФото: szukajwarchiwach.gov.pl
Владимир Путин вновь обратился к теме начала Второй мировой войны. На расширенной коллегии Минобороны он осудил снос памятников советским воинам в Европе и назвал польского посла в Берлине в 1938 году, обещавшего поставить памятник Гитлеру в Варшаве, «сволочью и антисемитской свиньей». Президента возмущает желание Запада переложить ответственность за начало войны на Россию. Подробности...
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Россияне обогнали Запад по социальному оптимизму всего за 20 лет

Подавляющее большинство россиян оказались довольны своей жизньюФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Через несколько дней Россия отметит юбилей момента, когда Борис Ельцин передал ответственность за страну в руки Владимира Путина. По данным социологов, с 1999 года существенно выросло число россиян, удовлетворенных и жилищными условиями, и качеством питания, и образованием, и другими материальными и нематериальными благами. Что удивительно – за то же время самоощущение жителей Запада ухудшилось. Подробности...
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Разоблачение Джорджа Сороса выставляет его в глупом свете

Сорос стал злейшим врагом как минимум трех правительств – России, Венгрии и СШАФото: M. Popow/Imago/ТАСС
Скандального финансиста Джорджа Сороса вновь обвиняют в заговоре, причем против двух стран сразу − Украины и США. Наглость описываемых схем, в которые были вовлечены агенты ФБР, украинское руководство и американский Конгресс, поражает. И в то же время − бьет по имиджу «филантропа» и «гениального манипулятора» в самом неожиданном месте. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Украина первой признала республики Донбасса

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Если Украина не захочет восстанавливать территориальную целостность так, как это предусмотрено Минскими соглашениями, то встанет вопрос об исправлении исторической несправедливости. Когда и как – вопрос пока что несвоевременный. Подробности...
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Внутриполитические итоги года огорчили пессимистов

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              Определены регионы с наибольшим числом участников полуфиналов конкурса «Лидеры России»

              25 декабря 2019, 17:59

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              Москва, Петербург и Свердловская область стали лидерами по числу участников, которых пригласили в полуфиналы конкурса «Лидеры России 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

              По итогам дистанционного этапа в очные региональные полуфиналы основного конкурса «Лидеры России» (без учета специализаций) приглашены 2 988 конкурсантов из 83 регионов России, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              18 человек представляют зарубежные страны: Белоруссия (шесть человек), Украина (шесть человек) и по одному участнику из Казахстана, Израиля, Польши, Эстонии, Киргизии и Латвии. В январе и феврале во всех федеральных округах пройдут полуфиналы, в ходе которых участники будут состязаться за право выхода в суперфинал. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

              4 октября 2019 года президент России, председатель наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019-2020 годов. Старт был дан в рамках первого заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

              «Топ-10 регионов с наибольшим количеством участников, приглашенных в полуфинал конкурса «Лидеры России 2020», распределились следующим образом: Москва – 458 человек, Санкт-Петербург – 241, Свердловская область – 143, Ставропольский край – 131, Республика Дагестан – 115, Ростовская область – 101, Новосибирская область – 97, Краснодарский край – 96, Московская область – 90 и Приморский край – 76 человек», – уточнил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

              В этом году на конкурс «Лидеры России 2020» поступило 233 тыс. 830 заявок. К участию в дистанционном тестировании были допущены 91 тыс. 355 участников – все, кто заполнил анкету, загрузил видеоинтервью и принял правила дистанционного этапа. Ко второму блоку дистанционного тестирования было допущено 20 тыс. 232 человека. По итогам всех заочных испытаний в региональные полуфиналы приглашены 2 988 участников.

              Региональные полуфиналы пройдут во всех восьми федеральных округах в январе-феврале 2020 года: во Владивостоке (ДФО), Новосибирске (СФО), Екатеринбурге (УФО), Пятигорске (СКФО), Ростове-на-Дону (ЮФО), Санкт-Петербурге (СЗФО), Москве (ЦФО) и впервые в Казани (ПФО). В каждый из региональных полуфиналов допущено около 330 участников. Исключением является Центральный федеральный округ – здесь приглашены 664 человека в связи с традиционно большим количеством заявок из Москвы и Московской области. В суперфинал выйдут только 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны.

              Среди участников, приглашенных в полуфиналы третьего сезона конкурса, 81% мужчин и 19% женщин. Для сравнения: во втором сезоне конкурса в полуфиналы вышли 14,3% женщин, в первом сезоне – 14,8%.

              «По количеству участников, приглашенных в полуфиналы, лидирует группа в возрасте от 31 до 35 лет, затем следует возрастная категория от 36 до 40 лет и от 27 до 30 лет. Что касается иностранных участников, по итогам выполнения всех заданий дистанционного этапа конкурса приглашения в полуфиналы получили 18 представителей из восьми зарубежных стран. По шесть участников из Белоруссии и с Украины, по одному конкурсанту из Израиля, Казахстана, Эстонии, Польши, Латвии и Киргизии», – добавил Алексей Комиссаров.

              По федеральным округам количество полуфиналистов распределилось следующим образом.

              От Центрального федерального округа на конкурс поступило 81 тыс. 688 заявок, к очному этапу приглашены 664 участника. От Приволжского федерального округа на конкурс поступило 41 тыс. 965 заявок, к очному этапу приглашены 335 участников. От Северо-Западного федерального округа на конкурс поступило 29 тыс. 350 заявок, к очному этапу приглашен 331 участник. От Южного федерального округа на конкурс поступила 20 тыс. 141 заявка, к очному этапу приглашены 332 участника. От Сибирского федерального округа на конкурс поступило 21 тыс. 072 заявки, к очному этапу приглашены 332 участника. От Уральского федерального округа на конкурс поступило 21 тыс. 636 заявок, к очному этапу приглашены 332 участника. От Дальневосточного федерального округа на конкурс поступило 9 тыс. 644 заявки, к очному этапу приглашены 330 участников. От Северо-Кавказского федерального округа на конкурс поступило 8 тыс. 334 заявки, к очному этапу приглашены 332 участника.

              Расписание очных этапов: 14–17 января – Дальневосточный федеральный округ (Владивосток); 24–27 января – Сибирский федеральный округ (Новосибирск); 24–27 января – Уральский федеральный округ (Екатеринбург); 31 января – 3 февраля – Приволжский федеральный округ (Казань); 31 января – 3 февраля – Северо-Кавказский федеральный округ (Пятигорск); 7–10 февраля – Северо-Западный федеральный округ (Санкт-Петербург); 7–10 февраля – Южный федеральный округ (Ростов-на-Дону); 21–24 февраля – Центральный федеральный округ (Москва); 29 февраля – 5 марта – специализация «Здравоохранение» (Москва); 15–20 марта – специализация «Наука» (Москва); 15–20 марта – специализация «Финансы и технологии» (Москва).

              Суперфинал пройдет с 27 по 31 марта 2020 года.


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