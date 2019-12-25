Определены регионы с наибольшим числом участников полуфиналов конкурса «Лидеры России»

Москва, Петербург и Свердловская область стали лидерами по числу участников, которых пригласили в полуфиналы конкурса «Лидеры России 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

По итогам дистанционного этапа в очные региональные полуфиналы основного конкурса «Лидеры России» (без учета специализаций) приглашены 2 988 конкурсантов из 83 регионов России, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

18 человек представляют зарубежные страны: Белоруссия (шесть человек), Украина (шесть человек) и по одному участнику из Казахстана, Израиля, Польши, Эстонии, Киргизии и Латвии. В январе и феврале во всех федеральных округах пройдут полуфиналы, в ходе которых участники будут состязаться за право выхода в суперфинал. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

4 октября 2019 года президент России, председатель наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019-2020 годов. Старт был дан в рамках первого заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

«Топ-10 регионов с наибольшим количеством участников, приглашенных в полуфинал конкурса «Лидеры России 2020», распределились следующим образом: Москва – 458 человек, Санкт-Петербург – 241, Свердловская область – 143, Ставропольский край – 131, Республика Дагестан – 115, Ростовская область – 101, Новосибирская область – 97, Краснодарский край – 96, Московская область – 90 и Приморский край – 76 человек», – уточнил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

В этом году на конкурс «Лидеры России 2020» поступило 233 тыс. 830 заявок. К участию в дистанционном тестировании были допущены 91 тыс. 355 участников – все, кто заполнил анкету, загрузил видеоинтервью и принял правила дистанционного этапа. Ко второму блоку дистанционного тестирования было допущено 20 тыс. 232 человека. По итогам всех заочных испытаний в региональные полуфиналы приглашены 2 988 участников.

Региональные полуфиналы пройдут во всех восьми федеральных округах в январе-феврале 2020 года: во Владивостоке (ДФО), Новосибирске (СФО), Екатеринбурге (УФО), Пятигорске (СКФО), Ростове-на-Дону (ЮФО), Санкт-Петербурге (СЗФО), Москве (ЦФО) и впервые в Казани (ПФО). В каждый из региональных полуфиналов допущено около 330 участников. Исключением является Центральный федеральный округ – здесь приглашены 664 человека в связи с традиционно большим количеством заявок из Москвы и Московской области. В суперфинал выйдут только 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны.

Среди участников, приглашенных в полуфиналы третьего сезона конкурса, 81% мужчин и 19% женщин. Для сравнения: во втором сезоне конкурса в полуфиналы вышли 14,3% женщин, в первом сезоне – 14,8%.

«По количеству участников, приглашенных в полуфиналы, лидирует группа в возрасте от 31 до 35 лет, затем следует возрастная категория от 36 до 40 лет и от 27 до 30 лет. Что касается иностранных участников, по итогам выполнения всех заданий дистанционного этапа конкурса приглашения в полуфиналы получили 18 представителей из восьми зарубежных стран. По шесть участников из Белоруссии и с Украины, по одному конкурсанту из Израиля, Казахстана, Эстонии, Польши, Латвии и Киргизии», – добавил Алексей Комиссаров.

По федеральным округам количество полуфиналистов распределилось следующим образом.

От Центрального федерального округа на конкурс поступило 81 тыс. 688 заявок, к очному этапу приглашены 664 участника. От Приволжского федерального округа на конкурс поступило 41 тыс. 965 заявок, к очному этапу приглашены 335 участников. От Северо-Западного федерального округа на конкурс поступило 29 тыс. 350 заявок, к очному этапу приглашен 331 участник. От Южного федерального округа на конкурс поступила 20 тыс. 141 заявка, к очному этапу приглашены 332 участника. От Сибирского федерального округа на конкурс поступило 21 тыс. 072 заявки, к очному этапу приглашены 332 участника. От Уральского федерального округа на конкурс поступило 21 тыс. 636 заявок, к очному этапу приглашены 332 участника. От Дальневосточного федерального округа на конкурс поступило 9 тыс. 644 заявки, к очному этапу приглашены 330 участников. От Северо-Кавказского федерального округа на конкурс поступило 8 тыс. 334 заявки, к очному этапу приглашены 332 участника.

Расписание очных этапов: 14–17 января – Дальневосточный федеральный округ (Владивосток); 24–27 января – Сибирский федеральный округ (Новосибирск); 24–27 января – Уральский федеральный округ (Екатеринбург); 31 января – 3 февраля – Приволжский федеральный округ (Казань); 31 января – 3 февраля – Северо-Кавказский федеральный округ (Пятигорск); 7–10 февраля – Северо-Западный федеральный округ (Санкт-Петербург); 7–10 февраля – Южный федеральный округ (Ростов-на-Дону); 21–24 февраля – Центральный федеральный округ (Москва); 29 февраля – 5 марта – специализация «Здравоохранение» (Москва); 15–20 марта – специализация «Наука» (Москва); 15–20 марта – специализация «Финансы и технологии» (Москва).

Суперфинал пройдет с 27 по 31 марта 2020 года.