Лавров призвал разработать международный документ о невмешательства в дела стран

Глава МИД Сергей Лавров указала на необходимость разработать международный юридически обязывающий документ о недопущении вмешательства во внутренние дела государств.

«Международно-правового обязывающего документа на эту тему не существует, за одним, но немаловажным исключением – это Устав ООН. Сейчас развивать упомянутые мной конкретные детализированные тезисы в обязывающий документ, я считаю, можно и нужно», – сказал он на «правительственном часе» в Совете Федерации, передает ТАСС.

В то же время министр указал, что шансов на одобрение документа в формате, которые бы обеспечивал невмешательство во внутренние дела, практически не видно. «Наши западные коллеги свою позицию давно обозначили, они будут ее придерживаться. Но продолжать эту работу нужно в любом случае, потому что аргументы все на нашей стороне», – подчеркнул он.

Ранее министр заявил, что США, введя санкции против «Северного потока – 2», продемонстрировали, что способны в любой момент оставить ближайших союзников без поддержки.