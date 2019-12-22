По факту нападения подростков на полицейских в Апатитах возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения подростков на сотрудников полиции в городе Апатиты Мурманской области. Правонарушителям грозит до пяти лет заключения.

По версии следствия, вечером 20 декабря группа подростков в городе Апатиты избила двоих полицейских, осуществлявших охрану общественного порядка. Следователями установлены несовершеннолетние, совершившие преступление, они допрошены. Осуществляется сбор характеристики на подростков.

В СК добавили, что «потерпевшие обслужены амбулаторно, в отношении них назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления тяжести вреда, причиненного здоровью».

«Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, то есть совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России по Мурманской области.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.