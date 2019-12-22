Горбачев рассказал о состоянии здоровья

Экс-президент СССР Михаил Горбачев рассказал о своем состоянии после госпитализации с воспалением легких.

По его словам, он пошел на поправку, сообщает РБК.

«Все-таки удалось перехватить [заболевание] на начальном пути. Правильный диагноз поставили, поэтому удалось пресечь. Но еще не избавился полностью», – сказал он.

Ранее стало известно, что Горбачев попал в больницу с воспалением легких.