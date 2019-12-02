Из президентской гонки в США вышел губернатор Монтаны

Губернатор американского штата Монтана Стив Буллок заявил, что отказывается от дальнейшей борьбы за место президента США. Он собирался выдвинуть свою кандидатуру от Демократической партии США.

«Я вступил в гонку с надеждой вернуть нас на те позиции, которые мы утратили, оставить позади разногласия и избавиться от коррупционного влияния темных денег. Хотя причины, по которым я начал борьбу, до сих пор актуальны, я покидаю гонку, преисполненный благодарностью и оптимизмом, вдохновленный хорошими людьми, с которыми я имел честь встретиться во время избирательной кампании», – передает его заявление ТАСС.

В президентской гонке в США участвуют около 20 претендентов. Съезд Демократической партии по выдвижению кандидата на пост президента состоится с 13 по 16 июля 2020 года.

Наибольшей популярностью среди избирателей-демократов пользуются экс-вице-президент Джозеф Байден, сенатор от Вермонта Берни Сандерс и сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен.

От Республиканской партии на пост президента претендуют действующий глава администрации США Дональд Трамп и экс-губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд. Съезд республиканцев назначен на 24-27 августа 2020 года.

Выборы президента пройдут 3 ноября 2020 года.

На прошлой неделе Трамп выразил уверенность, что организованная демократами попытка импичмента лишь поможет ему выиграть выборы 2020 года.

Добавим, что в ноябре в президентскую гонку вступил также миллиардер Майкл Блумберг.