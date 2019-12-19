Эксперты оценили перспективы изменения Конституции по вопросу президентских сроков

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что идея ограничения числа сроков на посту президента вполне реальна и требует обсуждения.

«В обществе и науке давно дискутируется вопрос о слове «подряд или не подряд». Мне кажется, надо эту дискуссию продолжить. Я считаю, что эта поправка вполне возможна, вполне реальная», – передает слова Крашенинникова ТАСС.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что толкование слову «подряд» мог бы дать Конституционный суд.

«Конституционный суд может дать соответствующее толкование п. 3 ст. 81 Конституции РФ и без внесения изменений в текст, если поступит соответствующий запрос», – сказал Клишас.

Он пояснил, что КС может дать толкование статье Конституции, тем самым изменив или дополнив смысл конституционной нормы.

«Это полномочия КС по Конституции», – подчеркнул сенатор.

Парламентарий привел в пример другие вопросы, по которым КС давал толкование, – это «перенос даты очередных выборов депутатов Госдумы, сопряженный с незначительным уменьшением пятилетнего срока полномочий, на который избиралась нижняя палата парламента, а также разъяснение вопроса об общем числе депутатов Госдумы и порядке принятия решений квалифицированным большинством голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы».

Политолог, вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова отметила. Что заявления президента Владимира Путина о возможности точечных конституционных изменений свидетельствуют о стремлении главы государства к максимально сбалансированной и стабильной политической системе.

«В словах президента я вижу мотив иметь максимально сбалансированную и стабильную политическую систему. Я думаю, это главная рамка, через которую на все это смотрит глава государства», – сказала Федорова.

Политолог обратила внимание на то, что президент уже не первый раз говорит о возможности точечной корректировки Конституции, подчеркнув актуальность этого вопроса в период после окончания полномочий действующего главы государства.

«Стремление в период транзита политическую систему иметь максимально сбалансированной и стабильной, действительно, разумно и логично», – уверена она. Однако, по ее словам, такой период пока не начался. «Я не вижу оснований говорить, что мы обязательно войдем в зону политической турбулентности», – подчеркнула Федорова.

Гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский назвал заявление Путина о сроках президентских полномочий «очень важным и неожиданным».

«Понятно, что один из ключевых вопросов – это вопрос транзита власти в 2024 году, я думаю, что это одно из самых значимых заявлений, которые сегодня были сделаны», – считает он.

В целом, продолжил политолог, слова главы государства о незыблемости основных конституционных положений говорят о его приверженности существующему политическому курсу.

В ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что считает возможным отменить в Конституции оговорку про то, что одно и то же лицо не может занимать должность главы государства более двух сроков подряд.