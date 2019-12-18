МИД анонсировал обсуждение мирного договора с Японией

Министр иностранных дел Сергей Лавров 19 декабря встретится с японским коллегой Тосимицу Мотэги. Одной из тем переговоров станет обсуждение мирного договора, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Завтра, 19 декабря, состоятся переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран. Соответственно, с российской стороны – глава министерства иностранных дел нашей страны Сергей Викторович Лавров. Планируется рассмотреть весь комплекс вопросов двусторонних отношений, включая проблематику мирного договора, налаживание совместной хозяйственной деятельности с Японией на Южно-Курильских островах и взаимодействие в международных делах. Кроме того, на встрече предполагается обсудить актуальные темы глобальной и региональной повестки дня», – приводит РИА «Новости» Захарова на брифинге в среду.

Она напомнила, что визит министра иностранных дел Японии в Россию проходит с 17 по 20 декабря. На сегодня запланировано 15-е заседание российско-японской межправкомиссии по торгово-экономическим вопросам.

«В ходе заседания будут подробно рассмотрены вопросы торгово-экономической кооперации», – сказала Захарова.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, чего ждать от переговоров России и Японии в этот раз.

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