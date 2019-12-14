Ученые назвали «естественный» срок жизни человека

Австралийские ученые пришли к выводу, что современные люди живут гораздо дольше «положенного срока» благодаря достижениям медицины. «Естественный» срок жизни человека составляет 38 лет, пишут СМИ.

Как пишет Scientific Reports, важным фактором, положительно сказывающийся на продолжительности жизни является комфортная окружающая среда.

По данным ученых, максимальный «естественный» срок жизни человека составляет 38 лет. Выявить это удалось при помощи методики для определения продолжительности жизни, заложенной на генном уровне, передает РЕН ТВ.

Полученные при этом данные сильно озадачили экспертов, так как «естественная» продолжительность жизни намного короче среднестатистической, которая составляет 72 года.

Напомним, 1 ноября директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Алексей Киселев-Романов заявил, что средняя продолжительность жизни у мужчин в России достигала 57 лет.

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