Зеленский и Гахария договорились о стратегическом сотрудничестве

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Грузии Георгий Гахария в Киеве договорились о создании между двумя странами Стратегического совета высокого уровня для укрепления сотрудничества, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Совет будет работать по четырем основным направлениям – политическом, торгово-экономическом, оборонном и по безопасности и культурно-гуманитарном, сообщило Общественное ТВ Грузии – «Первый канал».

Для этого формируются рабочие группы под управлением глав профильных министерств и ведомств.

Подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве, ориентированное на совместное преодоление общих для двух стран вызовов и успешного следования по пути евроатлантической интеграции, отмечает ТВ.

Напомним, что несколько лет назад отношения Киева и Тбилиси оказались фактически замороженными, после того, как экс-президент Украины Петр Порошенко приютил сбежавшего от грузинского правосудия бывшего главу этой страны Михаила Саакашвили. В 2017 году, когда отношения между Порошенко и Саакашвили резко осложнились, тогдашний президент Украины посетил Грузию и началось постепенное потепление.

Напомним, что премьеру Грузии в ипятницу пришлось оправдываться за выступление в Киеве на русском языке.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД