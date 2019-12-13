ЦБ снизил ключевую ставку до минимума с марта 2014 года

Банк России в ходе заседания в пятницу в очередной раз снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 6,25% годовых, обновив ее минимум с марта 2014 года.

«Совет директоров Банка России 13 декабря 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 6,25% годовых», – говорится в сообщении на сайте Центробанка.

В регуляторе указали, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения продолжают снижаться, в то время как ценовые ожидания предприятий в целом не изменились. Так, годовой темп прироста потребительских цен в ноябре снизился до 3,5% (с 3,8% в октябре 2019 года) и, по оценкам на 9 декабря, составил около 3,4%. Годовая базовая инфляция по итогам ноября также снизилась до 3,5% после 3,7% в октябре.

«Темпы роста российской экономики в третьем квартале повысились, однако пока сложно оценить их устойчивость», – добавили в ЦБ.

В то же время Банк России отмечает сохранение рисков существенного замедления мировой экономики. В регуляторе отметили, что на краткосрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем». В то же время по итогам 2019 года Банк России прогнозирует инфляцию в интервале 2,9-3,2%.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в первом полугодии 2020 года», – отметили в ЦБ.

Курс рубля не изменился после ожидаемого решения Центробанка. Курс доллара расчетами «завтра» на 13.36 мск снижался на 45 копеек – до 62,39 рубля, курс евро опустился на 21 копейку – до 69,74 рубля, передает РИА «Новости».