Путин призвал российских законодателей придерживаться стандартов в области прав человека

Президент Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда заявил, что российские законодатели при принятии новых законов не должны отступать от общепризнанных мировых стандартов в области прав человека.

Глава государства отметил, что закон – это практически всегда компромисс интересов. «При этом важно, чтобы законодатели не отступали от общепризнанных мировых стандартов в сфере защиты прав и свобод человека», – сказал Путин, отметив, что само по себе декларирование прав в конституции «не означает, к сожалению, на практике их соблюдение».

«Нужны соответствующие четкие, отлаженные механизмы, чтобы свести к минимуму вероятность умаления прав и тем более – их отрицание», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.

Путин по традиции в День Конституции России проводит встречу с судьями Конституционного суда, передает РИА «Новости».

День Конституции отмечается в России ежегодно 12 декабря. В этот день в 1993 году всенародным голосованием была принята Конституция.