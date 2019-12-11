Визит Лаврова связали в США с импичментом Трампа

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, почему его визит в США совпал с предъявлением демократами обвинения американскому президенту Дональду Трампу в рамках импичмента.

«Мне кажется, какой день ни выбери по приезде в Вашингтон, обязательно совпадешь либо с санкциями, либо с импичментом, либо еще с чем-нибудь», – приводит слова министра РИА «Новости».

Демократы раскритиковали встречу Трампа с Лавровым. Конгрессмен Адам Шифф заявил о «победе российской пропаганды», а сенатор Чак Шумер назвал ее «секретной», так как на ней не было журналистов.

Министр назвал заявление Шиффа абсурдным. Лавров не исключил, что скоро российских дипломатов обвинят в использовании допинга и потребуют привлекать их к уголовному наказанию.

10 декабря демократы в Конгрессе США представили проект обвинения по импичменту Трампа. Лавров предложил Трампу опубликовать переписку Москвы и Вашингтона по теме приписываемого России вмешательства в выборы, передает ТАСС. Такое же предложение глава МИД России сделал госсекретарю Майку Помпео. Помпео заявил, что американская сторона «опубликует все документы», которые, по мнению Вашингтона, «надлежит опубликовать». США считают, что «представили российским партнерам достаточно информации, чтобы показать, что произошло во время выборов 2016 года».

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