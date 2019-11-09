Отца Мары Багдасарян лишили российского гражданства

Отца 26-летней гонщицы Мары Багдасарян лишили российского гражданства. В ФМС посчитали, что паспорт был выдан с нарушением закона.

На своей странице в Instagram девушка рассказала, что Эльмару Багдасаряну прислали письмо, в котором указывается, что его паспорт «считается выданным в нарушение установленного законом порядка».

В ФМС мужчине предложили оформить вид на жительство или обратиться с заявлением о приеме в гражданство России.

«В один день человека лишили всех документов... Он не может никуда выйти и перемещаться, получать медицинскую помощь, только потому, что кто-то решил, что его тридцатилетнее пребывание в стране – незаконно», – написала Багдасарян.

По ее словам, отец не может обжаловать действия органов ФМС в суде, так как без паспорта не подать заявление в суд.

В чем причины таких действий сотрудников Управления ФМС, Мара «даже не догадывается». По словам девушки, ее отец ранее был гражданином СССР, а после распада Советского Союза жил и трудился на территории России – в Ростове-на-Дону.

«ФМС сегодня фактически наложила запрет на совершение юридических действий моим отцом, лишила его возможности использовать публичные средства защиты своих прав и свобод, в частности, он даже не может обжаловать действия органов ФМС в суде», – отметила Мара.

Ранее сообщалось, что лишенная прав стритрейсерша Мара Багдасарян задолжала за парковку. Также она уже несколько раз попадалась ГИБДД во время езды по Москве без водительских прав.