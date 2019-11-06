Нефть подешевела на данных об увеличении запасов в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром снижаются на данных Американского института нефти (API) об увеличении запасов в США за прошлую неделю.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,6%, составив 62,58 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,56%, составив 56,91 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Как сообщил API в ночь на среду, коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 4,26 млн баррелей после снижения неделей ранее. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики, ожидают, что запасы за период выросли в стране на 1,5 млн баррелей после роста на 5,7 млн неделей ранее.