Пациентке в Миассе «умыли» лицо половой тряпкой

В городской больнице № 2 города Миасса Челябинской области началась служебная проверка после публикации ролика, где санитарка вытирает лицо беспомощной пациентке половой тряпкой, заявил главврач медучреждения Денис Маханьков.

По его словам, пациентка поступила в больницу 31 октября. У нее имеется ряд хронических заболеваний, она не может контролировать свое поведение из-за органического поражения личности, передает РИА «Новости».

Главврач сообщил, что для обмываний пациентов используются чистые одноразовые тряпки.

Маханьков пообещал, в случае установления вины медсестры ее накажут. При этом администрация также планирует подать заявление в прокуратуру на автора ролика за нарушение врачебной тайны.

По словам заместителя главврача Сергея Сахарова, в больнице «может случиться всякое», и с этой пациенткой произошла неприятность, передает «Москва 24».

«Непроизвольное испражнение, пришлось ее мыть. Тряпка была не половая, есть специально промаркированная посуда, в том числе этот тазик, есть вода. Сотрудник берет специальный тканый материал и начинает мыть пациента с ног до головы. Почему кто-то решил, что это половая тряпка? Кто-то решил, а теперь вся Россия выясняет», – сказал он.

Ранее в сети появилось видео, где сотрудница травматологического отделения больницы вытирает лицо пациентки грязной половой тряпкой.