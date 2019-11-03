Названа самая популярная американская актриса

Аналитическая компания MVPindex исследовала поведение пользователей крупнейших соцсетей и на основе полученных данных составила рейтинг самых популярных американских актеров и актрис.

Самой популярной среди пользователей Facebook, Instagram, Twitter и YouTube, поведение которых изучалось с 22 по 29 октября, стала Дженнифер Энистон, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

На втором месте оказался самый высокооплачиваемый актер мира Дуэйн «Скала» Джонсон, на третьем актриса Лили Рейнхарт.

В пятерку лидеров попали также Камила Мендес и Гэбриэль Юнион.