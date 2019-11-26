Путин озаботился проблемой отъезда молодежи в большие города

Президент Владимир Путин считает, что нужно менять ситуацию, когда молодежь уезжает из родных мест в большие города. По его мнению, над этой проблемой должны работать власти на местах.

«Мы должны сделать все, чтобы ситуацию поменять, и сделать так, чтобы люди учились, получали профессию, где они живут, и смогли бы в этой профессии себя реализовать в своих городах, поселках, небольших городах России. Это не только возможно, это очень нужно для пространственного развития страны», – передает РИА «Новости» слова Путина, обращенные к участникам Всероссийского форума «Проектория».

Президент добавил, что отток молодежи связан с многими обстоятельствами.



«Это исторически сложившаяся ситуация», – сказал он. И чтобы ее переломить, по словам Путина, государство, а в частности региональные и местные власти «должны работать как следует».

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