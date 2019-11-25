На отделение посольства Белоруссии в Екатеринбурге совершено нападение

Неизвестные разбили стекло в отделении посольства Республики Беларусь на проспекте Ленина в Екатеринбурге.

Как сообщает «URA.RU» к посольству выезжали полицейские, которые снимали отпечатки пальцев. Предстоит выяснить, была ли это хулиганская выходка на улице, или же в отделение посольства было совершено проникновение.

В полиции и посольстве от комментариев отказались.

Напомним, в июле неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции Александра Поганшева, дипломат был госпитализирован.

Как сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, дипломат был успешно прооперирован, но по-прежнему находится в тяжелом состоянии в реанимации.

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