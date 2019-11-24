Протесты в Колумбии переросли в беспорядки

В Колумбии, которая поддерживала оппозицию в Венесуэле и Боливии, акции протестов переросли в столкновения с полицией, сообщают СМИ.

Жители страны протестуют против экономической политики и бездействия властей в борьбе с преступностью. Изначально планировалось провести марши студентов и преподавателей, но оппозиция решила добавить к ним всеобщую забастовку.

В четверг и пятницу в акциях приняли участие 200 тыс. человек, в нескольких городах произошли беспорядки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tiempo.

В субботу в Боготе прошел традиционный для Колумбии «кастрюльный марш», к которому присоединились около 500 человек – участники акции в знак протеста гремели металлической посудой. Против них полицией был применен слезоточивый газ, как и против демонстрантов, собравшихся у здания Конгресса.

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Власти Колумбии опасаются, что протесты приведут к таким же беспорядкам, как в соседних странах. Закрыты границы, запрещено ношение оружия, ограничена торговля алкоголем, был объявлен комендантский час.