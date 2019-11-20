Силуанов предложил выдвинуть Кудрина на Нобелевскую премию

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в шутку предложил выдвинуть своего предшественника на посту главы Минфина, ныне председателя Счетной палаты Алексея Кудрина на Нобелевскую премию.

«Еще по поводу нобелевских лауреатов. Не знаю там в каких сферах, но точно вот могу сказать, что Кудрин Алексей Леонидович несколько раз признавался лучшим министром финансов в мире. Это между прочим дорогого стоит», – сказал Силуанов, передает ТАСС.

Глава ВТБ Андрей Костин попросил уточнить, что имеет в виду первый вице-премьер. «Я еще не понял, мы теперь Кудрина на Нобелевскую (премию выдвигаем)?» – переспросил он.

«Я думаю, надо выдвигать», – шутливо ответил Силуанов.

Кудрин занимал пост министра финансов России с 2000 по 2011 год, в 2000-2004 и 2007-2011 годах также был вице-премьером. Минфин возглавил его бывший заместитель Силуанов, который весной 2018 года также занял должность первого заместителя председателя правительства.