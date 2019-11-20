Россиян заподозрили в необычном мошенничестве в Белоруссии

В Минске и нескольких других регионах Белоруссии мошенники из России начали продавать местным жителям поддельные монеты из якобы найденного «клада», сообщила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова.

«Схема выманивания денег следующая: смуглые мужчины неславянской наружности на автомобиле с российскими номерами приезжают в город, переодеваются в рабочую одежду и под видом строителей-гастарбайтеров с Востока обращаются к прохожим. Они рассказывают, что нашли на стройке клад с золотыми и серебряными монетами, ценными столовыми приборами, которые хотят конвертировать в деньги. На предложение сдать находку государству и получить свою законную долю отвечают, что не хотят «светиться», поэтому готовы срочно продать ценные предметы в разы дешевле», – говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Чемодановой.

В Минске один из мошенников, чтобы убедить покупателя в своей честности, зашел с ним в ломбард и передал на проверку настоящую золотую монету. Специалист ломбарда подтвердил подлинность металла, а мужчина решил купить десять фальшивых монет за 1 тыс. долларов.

«После совершения преступления гастролеры вернулись в Россию. Через пару недель в Минск приехала новая группа аферистов, среди которых был брат злоумышленника из первой «бригады». По такому же сценарию он продал минчанину горсть бутафорских царских монет за 800 долларов», – говорится в сообщении.

Один из подозреваемых был задержан с поличным, было возбуждено уголовное дело.

Летом 2019 года в Белоруссии двум россиянам предъявили обвинения в рамках уголовного дела о взрывах на салюте в Минске в День независимости.