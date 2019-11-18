Москвичам пообещали «марсианские пейзажи»

В столице в середине недели ожидается похолодание, однако из-за отсутствия осадков москвичей ожидают сухие и холодные «марсианские пейзажи», сообщил центр погоды «Фобос».

«К Москве, например, холодный фронт подберется в середине недели. Сегодня-завтра в столице все еще по-апрельски тепло: +6. Но уже в среду показания термометров опустятся до +2. А затем уйдут в устойчивый минус. Поскольку осадков в столице не прогнозируется, пейзажи станут «марсианскими» – пыльными и холодными», – говорится в сообщении «Метеовести».

Кроме того, вместе с похолоданием будет повышаться атмосферное давление. Сейчас оно почти на 10 мм рт ст выше нормальных значений, к концу недели ожидается, что показатели увеличатся до 768-770 мм рт ст, что является почти рекордом. По словам синоптиков, подобные антициклоны формируются на Русской равнине несколько раз в 100 лет.

Ранее синоптики рассказали, когда в Москву придет климатическая зима.

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