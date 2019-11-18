Инвалид-колясочник умерла после падения во время погрузки на такси в Петербурге

В петербургской больнице после падения в ходе погрузки в автомобиль социального такси умерла 81-летняя женщина-инвалид, передвигавшаяся на коляске, сообщают СМИ.

Инцидент произошел 12 ноября у подъезда одной из новостроек на улице Шелгунова, утверждают «Невские новости».

Дочь женщины-инвалида вызвала социальное такси для матери, женщину нужно было отвезти на обследование ко врачу из-за проблем с глазами. По данным издания, во время погрузки пассажирки сотрудники такси уронили женщину, она получила серьезные травмы головы и туловища.

Женщину экстренно госпитализировали в реанимацию.

«При поступлении у пожилой женщины диагностировали ушиб головного мозга, переломы позвонков, общую травму, характерную для падения, гематомы и ссадины. В течение нескольких дней врачи боролись за жизнь пациентки, но спасти ее так и не удалось», – отмечает издание.

В начале ноября в сосцсетях опубликовали видеозапись, на которой подростки избили инвалида в ЯНАО, после этого СК начал проверку.