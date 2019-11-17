В Белом доме назвали опасными для США спекуляции на тему здоровья Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что нужно отказаться от спекуляций на тему здоровья президента США Дональда Трампа, так как это «безответственно и опасно» для страны.

«Дальнейшие спекуляции, выходящие за рамки полной и честной информации, которую предоставляю я, являются в полной мере безответственными и опасными для страны. Кажется, общественности и некоторым журналистам гораздо интереснее спекулировать и распространять слухи», – передает ее слова ТАСС.

Ранее Гришэм заявила, что Трамп посетил госпиталь для прохождения ежегодного планового медицинского обследования. По ее словам, президент США «остается здоровым и энергичным» и не имеет «каких-либо жалоб».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД