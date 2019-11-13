Оскорбившему Россию хоккеисту дали нелестную характеристику в ХК «Металлург»

Канадский вратарь Джейми Макленнан – это лодырь и шабашник, о котором никто в магнитогорском «Металлурге» уже и не помнит, заявил бывший вице-президент хоккейного клуба Геннадий Величкин.

Величкин заявил, что в 2007 году главным тренером «Металлурга» был Дэйв Кинг, «который и позвал к нам этого Макленнана», и уже после сборов «все увидели, что Макленнан – лодырь, который приехал чисто пошабашить», передает РИА «Новости».

«Почему-то Макленнан не помнит ничего хорошего о России, Магнитогорске. Его ведь убрал из команды сам Кинг, его соотечественник. Какие претензии к Магнитогорску? Канадский тренер давал нагрузки на сборах, все их выдерживали. А что касается слов о том, что хоккеисты «Металлурга» пили и курили на сборах – это бред полный», – добавил он.

Величкин указал также, что с Макленнаном мог быть заключен лишь пробный контракт.

«Он вообще ничего не зарабатывал, чтобы получать какие-то премиальные. Он сыграл один или два матча, если не ошибаюсь. Сейчас почему-то такой тренд – сказать гадость про Россию. Про Магнитогорск впервые такое. Вылезло какое-то чудо, о котором никто даже и не помнит у нас», – сказал бывший вице-президент ХК.

При этом он отметил, что со многими иностранцами, которые выступали раньше в «Металлурге», клуб сохранил теплые отношения.

«Вспомните другого канадца – Криса Ли. Он уже как год не играл у нас, мы пригласили его в Магнитогорск и под купол ледового дворца подняли майку с его именем. Какие искренние слезы были у него! Крис Ли назвал «Металлург» и Магнитогорск своей второй жизнью. Вот настоящие эмоции. А Макленнан просто приехал к нам пошабашить, получить легкие деньги, и у него явно ничего не получилось. Видимо, он затаил обиду. В Магнитогорске больше сотни иностранцев было, и со многими мы до сих пор созваниваемся, поддерживаем отношения», – сказал Величкин.

Летом 2007 года Макленнан оказался без команды и получил предложение от «Металлурга». Голкипер прошел тренировочный сбор с российским клубом, но в итоге покинул его, не сыграв ни одного официального матча.

При этом в ноябре 2019 года в подкасте 6 Degrees with Mike McKenna канадец сравнил жизнь в России с тюрьмой, а также заявил, что хоккеисты «Магнитки» пили и курили по ночам на предсезонных сборах.

«Мне позвонил агент и сказал, что во мне заинтересован клуб из Магнитогорска. Я немедленно полез в интернет и сразу узнал, что это пятый по загрязненности город мира. Но деньги были невероятные, от них нельзя было отказаться: 4 тыс. долларов за победу, огромная зарплата, бонусы за победы и сухие матчи, все это наличными, а также бесплатные билеты бизнес-классом», – заявил спортсмен.

Кроме того, по его словам, первый же неприятный инцидент произошел сразу после прилета в Шереметьево.

«Мы прилетели в аэропорт «Шереметьево» (...) Внезапно водитель автобуса начинает орать на другого водителя, который заблокировал нам дорогу. Тот выбегает с пистолетом и направляет на лицо нашего водителя (...) Это было мое самое первое впечатление о России», – рассказал Макленнан.