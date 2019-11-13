Оскорбившему Россию хоккеисту дали нелестную характеристику в ХК «Металлург»

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13 ноября, среда  |  Последнее обновление — 15:13  |  vz.ru
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Самый страшный сценарий газового разрыва Украины с Россией

Газовые отношения России с Украиной зашли в тупикФото: РИА «Новости»
На фоне провала очередных переговоров вероятность того, что газовые отношения России и Украины будут полностью закончены с 1 января 2020 года, серьезно выросла. При самом негативном развитии ситуации неприятности могут возникнуть как у самих участников газовой сделки, так и у европейских потребителей. Что же конкретно ждет каждую из трех сторон в случае воплощения самого плохого сценария?  Подробности...
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Назарбаев отбирает у Лукашенко возможность помирить Россию и Украину

Бывший президент Казахстана Назарбаев предложил новому президенту Украины Зеленскому помочь помириться с РоссиейФото: president.gov.ua
Нурсултан Назарбаев предложил себя на роль примирителя в конфликте России и Украины. Национальный лидер, он же Елбасы, пригласил Путина и Зеленского к себе в Казахстан. Теоретически ни Москва, ни Киев не против такого саммита. Но вот сможет ли даже такой ловкий миротворец, как Назарбаев, совершить чудо – чтобы от итога саммита выиграли и Путин, и Зеленский, и, главное, жители Донбасса? Подробности...
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США решили вернуть российских террористов на родину

О консультациях между Вашингтоном и Москвой по вопросу возвращения террористов-россиян в Россию заявил высокопоставленный представитель ГосдепаФото: Abdalrhman Ismail/Reuters
Между Россией и Соединенными Штатами ведется диалог о передаче россиян, попавших в плен в Сирии. То есть не наших солдат, плененных американцами, до такого наше противостояние в САР еще не дошло, а боевиков, воевавших на стороне ИГИЛ и других террористических группировок. Возвращение этих людей на родину чревато крупными неприятностями. Но выход есть.  Подробности...
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Власть Молдавии ждут российские перемены

Майя Санду слишком резво попыталась оттянуть Молдавию к Западу, и у нее порвалась коалицияФото: Annegret Hilse/SVEN SIMON/picture alliance/ТАСС
Прозападное правительство Молдавии отправлено в отставку. Казалось бы, набирающим в республике популярность пророссийским силам можно радоваться и приступать к формированию нового правительства. Однако у социалистов Додона для этого нет необходимого большинства в парламенте, а сформировать новую коалицию не с кем. Тем не менее уже можно предположить, каким будет следующий молдавский кабмин. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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«Аэрофлот» заболел болезнью Наполеона

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Чего боится «Аэрофлот»? Что котик откроет ящик Пандоры, и завтра из него в аэропорты хлынут бабки с козами и дедки с гусями? Кого защищает компания, похоже, решившая приравнять себя к государству? Карающий меч правосудия, санкции с лишением бонусных миль и прочим поражением пассажиров в правах – авиакомпания неожиданно соединила в себе и законодательную, и исполнительную, и судебную власть. Подробности...
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Соколова надо было посадить в 2008 году

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Если бы историка Соколова посадили раньше – а того, что ему приписывают, хватало на срок – то, возможно, осталась бы жива нынешняя жертва. Если бы жертвы домашнего насилия не забирали заявления, скольких смертей вообще удалось бы избежать. Подробности...
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Почему чиновники перестали бояться тюрьмы

Сергей Мардан, публицист
Пока российская правоохранительная система не начнет доводить коррупционные дела до конца, а концом может быть только полное «обнуление» экономического состояния фигурантов, уровень коррупции снижаться не начнет. Подробности...
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      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
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      На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

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          • Нет

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          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

          • Не изменило

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          • Готов

          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

          • Нет, ни при каких условиях

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              Оскорбившему Россию хоккеисту дали нелестную характеристику в ХК «Металлург»

                 13 ноября 2019, 14:43
              Фото: Rick Wilking/Reuters
              Текст: Наталья Ануфриева

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              Канадский вратарь Джейми Макленнан – это лодырь и шабашник, о котором никто в магнитогорском «Металлурге» уже и не помнит, заявил бывший вице-президент хоккейного клуба Геннадий Величкин.

              Величкин заявил, что в 2007 году главным тренером «Металлурга» был Дэйв Кинг, «который и позвал к нам этого Макленнана», и уже после сборов «все увидели, что Макленнан – лодырь, который приехал чисто пошабашить», передает РИА «Новости».

              «Почему-то Макленнан не помнит ничего хорошего о России, Магнитогорске. Его ведь убрал из команды сам Кинг, его соотечественник. Какие претензии к Магнитогорску? Канадский тренер давал нагрузки на сборах, все их выдерживали. А что касается слов о том, что хоккеисты «Металлурга» пили и курили на сборах – это бред полный», – добавил он.

              Величкин указал также, что с Макленнаном мог быть заключен лишь пробный контракт.

              «Он вообще ничего не зарабатывал, чтобы получать какие-то премиальные. Он сыграл один или два матча, если не ошибаюсь. Сейчас почему-то такой тренд – сказать гадость про Россию. Про Магнитогорск впервые такое. Вылезло какое-то чудо, о котором никто даже и не помнит у нас», – сказал бывший вице-президент ХК.

              При этом он отметил, что со многими иностранцами, которые выступали раньше в «Металлурге», клуб сохранил теплые отношения.

              «Вспомните другого канадца – Криса Ли. Он уже как год не играл у нас, мы пригласили его в Магнитогорск и под купол ледового дворца подняли майку с его именем. Какие искренние слезы были у него! Крис Ли назвал «Металлург» и Магнитогорск своей второй жизнью. Вот настоящие эмоции. А Макленнан просто приехал к нам пошабашить, получить легкие деньги, и у него явно ничего не получилось. Видимо, он затаил обиду. В Магнитогорске больше сотни иностранцев было, и со многими мы до сих пор созваниваемся, поддерживаем отношения», – сказал Величкин.

              Летом 2007 года Макленнан оказался без команды и получил предложение от «Металлурга». Голкипер прошел тренировочный сбор с российским клубом, но в итоге покинул его, не сыграв ни одного официального матча.

              При этом в ноябре 2019 года в подкасте 6 Degrees with Mike McKenna канадец сравнил жизнь в России с тюрьмой, а также заявил, что хоккеисты «Магнитки» пили и курили по ночам на предсезонных сборах.

              «Мне позвонил агент и сказал, что во мне заинтересован клуб из Магнитогорска. Я немедленно полез в интернет и сразу узнал, что это пятый по загрязненности город мира. Но деньги были невероятные, от них нельзя было отказаться: 4 тыс. долларов за победу, огромная зарплата, бонусы за победы и сухие матчи, все это наличными, а также бесплатные билеты бизнес-классом», – заявил спортсмен.

              Кроме того, по его словам, первый же неприятный инцидент произошел сразу после прилета в Шереметьево.

              «Мы прилетели в аэропорт «Шереметьево» (...) Внезапно водитель автобуса начинает орать на другого водителя, который заблокировал нам дорогу. Тот выбегает с пистолетом и направляет на лицо нашего водителя (...) Это было мое самое первое впечатление о России», – рассказал Макленнан.


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