В Астрахани открылся форум выпускников детдомов

В Астрахани стартовал I Всероссийский форум выпускников детских домов «Мы нужны друг другу», который приурочен к Всемирному дню сирот.

На форум съехались более 350 делегатов со всех регионов страны. Это уполномоченные по правам ребенка, представители органов власти, руководители организаций для детей-сирот и различных компаний, сообщают «Известия».

По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, который выступил с приветственным словом на открытии форума, в регионе снижается число детей, оставшихся без попечения родителей. Сейчас около 90% таких детей воспитываются в замещающих семьях. Однако более 350 детей до сих пор живут в детских домах. Региональные власти будут стремиться к тому, чтобы они тоже обрели новые семьи.

Для этого, сказал глава области, чьи слова цитирует «Астрахань-24», правительство целенаправленно занимается развитием института приемной семьи, опекунам и усыновителям увеличивается материальная поддержка, совершенствуется система постинтернатного сопровождения, решаются вопросы со своевременным обеспечением жильем.

В октябре глава области предложил выделять материальную помощь в денежном эквиваленте детям-сиротам, которые проходят обучение в профтехучилищах.

Более 300 участников в возрасте от 18 до 30 лет уже приступили к обсуждению проблем социализации и профориентации, сообщает портал Astrakhan.ru.

Проект реализуется благодаря выигранному Астраханским госуниверситетом гранту Росмолодежи. В программе Форума предусмотрено обсуждение таких вопросов, как развитие социального интеллекта у выпускников детских домов (способность применять на практике полученные знания, умение ориентироваться в социуме и взаимодействовать с ним, понимание материальной стороны жизни), реализация прав участников, профориентация и вовлечение в социально значимую деятельность.

Планируется проведение мастер классов, дискуссий с представителями правоохранительных органов, исполнительной власти, ведущими педагогами и психологами, командообразующие тренинги, культурная программа.

По итогам Форума участниками будут разработаны предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, организации просветительской деятельности в детских домах, предложены социально значимые проекты для реализации в регионах России, рекомендации по постинтернатному сопровождению детей-сирот. По возвращении в свои регионы участники Форума будут формировать региональные сообщества поддержки детей-сирот, привлекать общественность к проблемам и нарушениям прав воспитанников и выпускников детских домов, развивать институт наставничества в системе детских домов.