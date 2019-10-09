Сирийские курды под ударами Турции обратились за помощью к США

Сирийские курды обратились к США с просьбой создать бесполетную зону в небе над территорией, где проводится военная операция Турции в Сирии.

Бесполетная зона нужна, чтобы прекратить турецкие авиаудары, заявили представители курдов, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Президент Турции Тайип Эрдоган в среду заявил о начале военной операции в Сирии. По его словам, она направлена против ИГ* и «Рабочей партии Курдистана».

Сирийское телевидение сообщило, что операция турецких военных началась с нанесения авиаударов по городу Рас-эль-Айн.