Кремль заявил о риске новых провокаций спецслужб США после инцидента с Юмашевой

После инцидента с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой, допрошенной в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР, есть опасность новых провокаций со стороны американских спецслужб, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вряд ли это относится к президентской повестке дня, но тем не менее, безусловно, не единичные провокации американской стороны в отношении российских представителей говорят о том, что эта опасность есть, она сохраняется, поэтому нужно сохранять бдительность», – передает его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Госдума решила приостановить командировки депутатов в США до тех пор, пока Вашингтон не принесет извинения и не объяснит допрос Юмашевой.

5 октября депутата Госдумы Юмашеву, прибывшую на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс», в течение часа допрашивало ФБР. Москва заявила Вашингтону решительный протест, в Кремле назвали ситуацию неприемлемой.

Газета ВЗГЛЯД назвала три вывода для Москвы из ситуации с Юмашевой.