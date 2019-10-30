Песков назвал сроки большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция президента Владимира Путина состоится в декабре этого года, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, пресс-конференция пройдет в декабре», – передает его слова ТАСС.

В прошлом году пресс-конференция Путина прошла 20 декабря.

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