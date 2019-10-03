Убитый на Украине грузин был выдан Москвой Тбилиси в 2003 году

Гражданин Грузии Шота Чичиашвили, ликвидированный 1 октября в ходе спецоперации в селе Хотинявка Киевской области, в 2003 году был задержан в России и передан Грузии, однако из присужденных ему 22 лет отбыл в заключении только восемь, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Криминальный авторитет Шота (Мевлуд) Чичиашвили оказал сопротивление при задержании, ранив двух украинских полицейских, после чего был ликвидирован. На Украине он находился последние шесть лет.

Первоначально он покинул Грузию, где разыскивался за различные преступления, в 2001-м, выехав в Россию.

На родине его обвиняли в похищениях с целью выкупа испанских предпринимателей, английского банкира и так далее, а также в создании незаконного вооруженного формирования, ограблениях банков.

В 2003 году в Москве его задержали. В Тбилиси тогда говорили, что Москва намеревалась обменять его на скрывавшегося в Грузии чеченского полевого командира Руслана Гелаева. Однако сам Гелаев был ликвидирован российскими пограничниками при попытке прорваться из Панкиси на Северный Кавказ.

Чичиашвили признал позже, что деньги, которые получал в качестве выкупа, направлялись в «Кавказский фонд», в том числе для помощи боевикам, воевавшим с Россией.

До того, как перебраться в Россию, он скрывался в Панкисском ущелье Грузии, где в тот период находились сотни боевиков из Чечни. По данным грузинских СМИ, сам Чичиашвили был командиром отряда из примерно 100 человек, которые занимались похищениями.

Суд над Чичиашвили в Грузии завершился в 2005 году. Ему присудили 22 года, но отпустили по амнистии в 2013 году, после чего он сразу выехал на Украину. Чем он там занимался, не сообщается.