Сторонники грузинской оппозиции призвали плевать в еду

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Эти призывы стали распространяться в соцсетях и оппозиционных СМИ после корпоратива грузинских судей.

Телекомпания PosTV, в частности, назвала имена двух сотрудников популярного курорта Lopota lake resort, которые открыто заявили, что будут плевать в еду или коктейли неугодным им посетителям.

В социальных сетях призывают поваров и официантов не только плевать в еду, но и мочиться в напитки или подавать заказанные блюда, не вымыв руки после туалета.

«Мы становимся свидетелями самой негрузинской постыдной формы протеста, зародившейся в Литве», – заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«Плевки в еду – это литовский стиль и всегда считался самым постыдным поведением», – сказал глава высшего законодательного органа Грузии.

«Моральная катастрофа», «Маразм», «Как же изменился грузинский менталитет», «Такие неисправимы, нужно ужесточить законы», – пишут пользователи социальных сетей, которым не нравится инициатива оппозиции.

Напомним, ранее на акциях протеста в Тбилиси стали публично мочиться.