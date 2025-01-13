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Сторонники грузинской оппозиции призвали плевать в еду
Сторонники радикальной грузинской оппозиции призывают сотрудников ресторанов, кафе и баров плевать в еду, которую те готовят и подают представителям правящей «Грузинской мечты» или их окружению, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Эти призывы стали распространяться в соцсетях и оппозиционных СМИ после корпоратива грузинских судей.
Телекомпания PosTV, в частности, назвала имена двух сотрудников популярного курорта Lopota lake resort, которые открыто заявили, что будут плевать в еду или коктейли неугодным им посетителям.
В социальных сетях призывают поваров и официантов не только плевать в еду, но и мочиться в напитки или подавать заказанные блюда, не вымыв руки после туалета.
«Мы становимся свидетелями самой негрузинской постыдной формы протеста, зародившейся в Литве», – заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
«Плевки в еду – это литовский стиль и всегда считался самым постыдным поведением», – сказал глава высшего законодательного органа Грузии.
«Моральная катастрофа», «Маразм», «Как же изменился грузинский менталитет», «Такие неисправимы, нужно ужесточить законы», – пишут пользователи социальных сетей, которым не нравится инициатива оппозиции.
Напомним, ранее на акциях протеста в Тбилиси стали публично мочиться.