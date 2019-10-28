Суд в Петербурге оправдал обвиняемого в изнасиловании второклассницы физрука

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, который обвинялся в сексуальном насилии над ученицей второго класса. Суд установил, что показания школьницы были «заучены и скорректированы взрослыми», сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

«Суд, выслушав стороны, изучив материалы дела, назначив экспертизу, которая показала, что потерпевшая оговаривает подсудимого, что ее показания заучены и были скорректированы взрослыми, Хлупина оправдал в связи с непричастностью к совершению преступления, признав за ним право на реабилитацию», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости».

В мае 2018 года 60-летний учитель физкультуры одной из школ Красносельского района был задержан по подозрению в сексуальном насилии над второклассницей в школьном кабинете.