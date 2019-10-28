Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».

«Нет, ни капли не испытываю», – передает РИА «Новости» ответ Шнурова на вопрос, не испытывает ли он груза ответственности за роспуск группы.

Он добавил, участники коллектива восприняли новость о роспуске положительно. «Они обрадовались! Наконец-то, говорят, мы выйдем на пенсию», – добавил Шнуров.

Он отметил также, что, может быть, когда-то и задумается над новым проектом, но пока об этом говорить рано.

«Я не знаю, это же в планах. Понимаете, и в планах довольно призрачных, до конца не оформленных в моей довольно уже старой и не быстрой голове», – заключил он.

Шнуров также объяснил посещение заседаний общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

«Мне интересно послушать людей. Не самые последние люди в этой стране делятся своими мнениями. Я человек, обладающий опытным умом, пытливым, поэтому мне нужно знать, что происходит. Я хочу быть в курсе», – сказал он.

Напомним, в мае Шнуров объявил, что группа «Ленинград» полностью реализовала себя в России, возможности развиваться за ее пределами у нее нет из-за формата, поэтому коллектив прекратит свое существование.