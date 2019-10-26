Учителям в Самаре запретили иностранные мессенджеры

Педагогам в Самаре рекомендовали отказаться от использования иностранных мессенджеров и социальных сетей. Служебная переписка учителей должна вестись исключительно с помощью отечественных сервисов, пишут СМИ со ссылкой на письмо местного департамента образования.

Копию распоряжения директора дневного пансионата №84 публикует Ura.ru.

В Саратове учителям запретили пользоваться всеми иностранными мессенджерами и приказали перейти на TamTam (русский «аналог» Telegram от https://t.co/0kIZ0CpPSe Group). Viber тоже под запретом.



А директоров школ призвали жестче следить за педагогами. pic.twitter.com/OfWz8IyDSv — URA.RU (@ura_ru) October 26, 2019

В документе говорится, что «на основании письма департамента образования от 18 октября приказываю работникам школы исключить возможность использования иностранных интернет-сервисов для обмена служебной информацией».

Указано, что учителям не следует использовать Gmail, Yahoo, Google AOL и MSN, мессенджеры WhatsApp, Viber, ISQ, Skype, QIP, Jabber, соцсети Facebook, Twitter, Livejournal, Instagram, а также облачные хранилища информации Google, iCloud, Drive, Droopbox.

Педагогам советуют использовать сервисы, находящиеся по российской юрисдикцией – Rambler, Yandex, Mail и домены .ru и .su, а также мессенджер TamTam (аналог Telegram от Mail.ru Group).

Между тем ранее на этой неделе замглавы Минкомсвязи Алексей Волин сообщил, что хотя в России предпринимаются попытки заблокировать Telegram, это не означает запрета для граждан пользоваться этим мессенджером.