На оставившего младенца в центре Москвы мужчину завели дело

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который оставил в центре Москвы шестимесячного ребенка в свертке и убежал, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

Инцидент произошел в понедельник вечером. По данным ведомства, мужчина оставил сверток черного цвета на тротуаре на ул. Щепкина и скрылся. Очевидцы обратились в полицию, после чего правоохранители выехали по указанному адресу, сообщается на сайте МВД.

В свертке обнаружили грудного ребенка в возрасте 6 месяцев. Его отвезли в больницу, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

В отношении мужчины завели уголовное дело по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности».

«Полицейские разыскивают мужчину азиатской наружности худощавого телосложения, возраст 25-27 лет, рост 170-180 см, волосы темные короткие, был одет в джинсовый костюм синего цвета, на шее шарф», – говорится в ориентировке.

Ранее в пресс-службе департамента труда и социальной защиты сообщили, что девочка активная и хорошо идет на контакт. За ситуацией следит уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

Накануне в подъезде одного из домов Якутска полицейские обнаружили полуторагодовалого ребенка, рядом с которым находились пакеты с вещами и продуктами питания.