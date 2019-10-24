Скандальный украинский политолог Вячеслав Ковтун попал в реанимацию

Политтехнолог Константин Долгов сообщил, что украинский политолог Вячеслав Ковтун попал в реанимацию.

«Ого. Ковтун, оказывается, чуть не умер на днях. А я думаю – где он? Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию. Сейчас вроде оклемался», – написал Долгов в своем Twitter.

Вячеслав Ковтун появляется в ток-шоу на российском телевидении, где отстаивает позиции украинских властей. В результате чего он нередко оказывается в центре скандалов.

Российский телеведущий Владимир Соловьев обвинял его в нацизме. Ковтун тогда заявил, что Вторая мировая война стала «общеевропейским крестовым походом против большевизма».